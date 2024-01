Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand eines Mehrfamilienhauses in Berne +++ Mehrere verletzte Personen

Delmenhorst (ots)

Mehrere Personen wurden am Montag, 08. Januar 2024, bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der "Lange Straße" in Berne verletzt. Auch der Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Über den Notruf der Feuerwehr wurde gegen 12:10 Uhr ein Brand im Flur des Mehrfamilienhauses gemeldet. Das Haus verfügt über neun Wohnungen, in denen rund 30 Personen gemeldet sind. Zur Brandbekämpfung rückten die Feuerwehren aus Berne, Weserdeich, Hekeln und Neuenkoop mit 64 Einsatzkräften aus. Parallel zur beginnenden Brandbekämpfung kümmerten sie sich auch um die Evakuierung der Bewohner. Diese wurde dadurch erschwert, dass Personen immer wieder ins brennende Haus zurückkehrten oder sich weigerten, die Einsatzkräfte nach draußen zu begleiten. Insgesamt gelten elf Personen, darunter drei Kinder, als verletzt. Allerdings wird bei ihnen lediglich überprüft, ob sie Rauchgasvergiftungen erlitten haben. Für den Transport einer verletzten Person kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Nachdem der Brand gelöscht war, begann die Suche nach der Brandursache. Nach aktuellem Stand ist eine vorsätzliche Brandlegung nicht unwahrscheinlich. Die Ermittlungen dauern aber an.

Der entstandene Sachschaden kann noch nicht eingegrenzt werden. Ob das Haus bzw. einzelne Einheiten weiterhin bewohnbar sind, wird aktuell von Fachfirmen geprüft. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Lange Straße gesperrt. Die Freigabe erfolgte gegen 14:00 Uhr.

