Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schornsteinbrand in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Über den Notruf der Einsatzleitstelle in Oldenburg wurde am Sonntag, 7. Januar 2024 gegen 14:50 Uhr, ein Schornsteinbrand in der Ackerstraße in Wardenburg gemeldet.

Ein aufmerksamer Nachbar nahm das akustische Signal eines Brandmelders wahr und verständigte die Hauseigentümer. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Wardenburg stellten fest, dass es im Bereich des Schornsteines zu einer starken Qualm- und Rauchentwicklung kam. Offene Flammen gab es nicht.

Zum derzeitigen Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich abgelagerte Rußanhaftungen im Schornstein selbst entzündeten und es in der Folge zu der Brandentwicklung kam.

Personen blieben glücklicherweise unverletzt, der entstandene Sachschaden war gering.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell