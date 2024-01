Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Verkehrsunfall mit leichter verletzter Person

Delmenhorst (ots)

Groß Ippener: Am Sonntag, 07.01.2024, gegen 02:53 Uhr kam es auf der Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Pkw. Eine 31-Jährige aus Harpstedt beabsichtigte mit ihrem BMW von der BAB 1 kommend nach rechts in Richtung Groß Ippener abzubiegen. Vermutlich aufgrund eisglatter Fahrbahn und den Wetterverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit kam die Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw ins Rutschen und in Folge dessen nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte die 31-Jährige mit der Leitplanke. Durch den Zusammenstoß wurde die Leitplanke beschädigt. Am BMW entstand ein Totalschaden, sodass das Fahrzeug durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5.000,- EUR geschätzt. Die 31-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war aber nicht erforderlich.

