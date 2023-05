Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Imbisswagen im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Babenhausen (ots)

Ein Imbisswagen in der Darmstädter Straße geriet in der Zeit zwischen Mittwoch- (17.5.) und Donnerstagabend (18.5.) in das Visier unbekannter Krimineller. Aktuellen Ermittlungen zufolge versuchten sie den Wagen unter Anwendung von Gewalt aufzubrechen. Das kriminelle Vorhaben scheiterte, woraufhin sie das Weite suchten. Insgesamt entstanden Schäden, die auf circa 500 Euro geschätzt werden. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

