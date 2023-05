Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Wahlplakate beschädigt

Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

Nach der Beschädigung zweier Wahlplakate hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 22.30 Uhr am Mittwochabend (17.05.) fiel einer Streife der Polizeistation Rüsselsheim zwei brennende Plakate in der Adam-Opel-Straße auf. Diese konnten schnell gelöscht werden. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief noch ohne Erfolg. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (06142/696-0).

