POL-DA: Kelsterbach: Alkoholisierter 44-Jähriger ruft Polizei auf den Plan

Kelsterbach (ots)

Ein 44 Jahre alter Mann hat am Donnerstagabend (18.05.) die Polizei auf den Plan gerufen und muss sich jetzt in einem Verfahren unter anderem wegen des Verdachts der Beleidung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Gegen 19.15 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert und den Kelsterbacher gemeldet, der auf einem Spielplatz in der Wichertstraße dortige Kinder aufgrund ihrer Lautstärke angepöbelt hätte. Eine Streife der Polizeistation Kelsterbach konnte den Beschriebenen vor Ort antreffen. Bei der Kontrolle war der 44-Jährige unkooperativ und leistete Widerstand, weshalb er überwältigt und gefesselt werden musste. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,59 Promille. Gegen den Festgenommenen wurde Strafanzeige erstattet.

