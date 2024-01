Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden +++ Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Samstag, 06.01.2024, gegen 10:20 Uhr, befährt ein 41-jähriger Fahrzeugführer aus Butjadingen die Kreisstraße 197 in Fahrtrichtung Varel. Kurz vor einer Einmündung kommt er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kommt mit seinem Pkw in einem wasserführenden Graben zum Stehen. Es entstehen Sachschäden am Pkw, an der Berme und einer Richtungstafel. Die Schadenshöhe beträgt ca. 10.000,- Euro. Der Fahrzeugführer bleibt unverletzt.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und hohem Sachschaden

Am Samstag, 06.01.2024, gegen 09:09 Uhr, befährt 39-jähriger Fahrzeugführer aus Stadland die Lindenstraße im Ortsteil Schwei in Richtung Ortsmitte. Aus bislang unbekannter Ursache fährt der Fahrzeugführer in einer Kurve geradeaus und kollidiert schließlich mit einem auf das Kirchengelände führenden Torbogen aus Stein. Es entsteht Sachschaden am Pkw und am Torbogen. Der Fahrzeugführer wird leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe beträgt ca. 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell