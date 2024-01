Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 06.01.2024, um 18:35 Uhr, kam es in Rodenkirchen - Alse zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Beifahrer starb. Ein 19-jähriger Fahrer eines VW-Golf befuhr die Braker Straße aus Richtung Rodenkirchen kommend in Richtung Brake. In einer Linkskurve kam er mit seinem Pkw, vermutlich aufgrund von Straßenglätte, ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr. Der VW prallte mit der rechten Fahrzeugseite frontal gegen einen entgegenkommenden Linienbus. Der Pkw schleudert nach links von der Fahrbahn und kam schwer unfallbeschädigt im Straßengraben zum Stillstand. Der Beifahrer in dem VW wurde derart schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrzeugführer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Linienbusses erlitt einen Schock. Die Fahrgäste des Busses blieben augenscheinlich unverletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 20.000,- Euro. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen waren die Feuerwehren Rodenkirchen und Golzwarden alarmiert worden. Der Bereich der Unfallstelle musste voll gesperrt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

