POL-MS: Bargeld aus Kasse entwendet und Angestellten verletzt - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein Unbekannter hat am frühen Dienstagmorgen (2.1., 00:05 Uhr) Bargeld aus einer Kasse einer Bar an der Hafenstraße entwendet und ist anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet.

Der Mann betrat gegen 00:05 Uhr mit drei weiteren Personen das Lokal und bestellte einen Döner. Anschließend ging er in den hinteren Barbereich und öffnete die Kasse mit einem Schlüssel, welcher sich ebenfalls im Kassenbereich befand. Ein Angestellter bemerkte den Diebstahl und stellte den Mann zur Rede. Der Dieb übergab ihm 15 Euro und wollte anschließend flüchten. Da sich deutlich mehr Bargeld in der Kasse befand, versuchte der Angestellte den Unbekannten aufzuhalten und wurde hierbei an der Hand verletzt. Der Mann und seine Begleiter - ein Mann und zwei Frauen - entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Der Dieb wird als circa 20 bis 30 Jahr alt, mit kurzen, dunklen Haaren und Drei-Tage-Bart beschrieben. Er war mit einer grünen Bomberjacke, einem weißen Sweatshirt mit dunkler Aufschrift und einer schwarzen, langen Hose bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei Münster unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

