Polizei Münster

POL-MS: Weitestgehend friedliche Silvesternacht - Polizei Münster zieht Bilanz

Münster (ots)

Die Silvesterfeierlichkeiten zum Ende des Jahres 2023 sind weitestgehend friedlich verlaufen. Zahlreiche Münsteranerinnen und Münsteraner waren auf den Straßen unterwegs und begrüßten das Jahr 2024.

In der Silvesternacht war die Polizei Münster wieder verstärkt im Einsatz. In den meisten Fällen wurden die Polizistinnen und Polizisten zu silvestertypischen Einsätzen wie Ruhestörungen oder Körperverletzungen gerufen.

Gegen 00:30 Uhr fuhr ein Streifenwagen an der Engelenschanze entlang. Hier feierte eine Gruppe von ungefähr 50 Personen den Jahreswechsel. Aus dieser Menge wurde ein Feuerwerkskörper in Richtung des Streifenwagens geworfen und traf diesen an der A-Säule. Es entstand kein Sachschaden. Die eingesetzten Beamten fertigten eine Strafanzeige.

Um 02:19 Uhr fuhr eine Streife die Adenauerallee am Aasee entlang. Hier feierten circa 400 Personen an den Aaseekugeln. Aus der Personengruppe wurde eine Feuerwerksrakete in Richtung des Streifenwagens abgefeuert. Glücklicherweise verfehlte die Rakete das Einsatzfahrzeug und es wurde niemand verletzt. Auch hier erstatteten die Beamten Strafanzeige.

Die Polizei Münster wünscht ein frohes neues Jahr.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell