Feuerwehr Bremen

FW-HB: Unwettereinsätze in Findorff

Bremen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 12.10.2023, forderten die Folgen starker Niederschläge die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremen. Zwischen Mitternacht und zirka 3:30 Uhr kam es zu 35 Einsätzen. In der Folge mussten und auch noch am Vormittag müssen weitere vereinzelte Keller ausgepumpt werden.

Das Einsatzaufkommen stieg um gegen 0:30 Uhr schlagartig an. Der Einsatzschwerpunkt lag im Stadtteil Findorff. Über 90 Prozent der Einsätze kamen aufgrund vollgelaufene Keller und Wohnungen zustande. Außerdem lief eine Unterführung am Utbremer Ring mit Wasser voll. Hier wurden zwei Insassen in ihrem Pkw von den Wassermassen überrascht und eingeschlossen. Den Insassen war es nicht mehr möglich, ohne Hilfe der Feuerwehr ihr Fahrzeug eigenständig zu verlassen. Beide Personen konnten letztlich durch die Einsatzkräfte unverletzt aus ihrer Zwangslage befreit werden.

Und auch im Bereich des Osterfeuerberger Rings musste eine "geflutete" Unterführung leergepumpt werden. In der betroffenen Unterführung befand sich noch ein parkender Pkw ohne Insassen, der durch die Überschwemmung stark beschädigt wurde.

Im Einsatz waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Osterholz, -Lehesterdeich, -Arsten, -Neustadt, -Huchting, - Blockland und -Burgdamm sowie der Feuer- und Rettungswachen 1, 2, 4, 5 und 7.

