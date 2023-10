Feuerwehr Bremen

FW-HB: Strohballenbrand: "Feuer aus" nach mehr als zwei Tagen

Bremen (ots)

Insgesamt fast 54 Stunden brannten zirka 300 Strohballen auf der Grenze der Stadtteile Borgfeld und Oberneuland. Das Feuer brach am frühen Montagmorgen, 02.10.2023, aus und die letzten Kräfte rückten am Mittwochvormittag ab.

Am frühen Montagmorgen, gegen 4:15 Uhr, wurde der Brand am Hollerdeich gemeldet. Ersteintreffend war ein Löschfahrzeug der FF Oberneuland. Der Einheitsführer meldete bereits, dass über 150 Strohballen brennen würden. Letztlich war schätzungsweise fast die doppelte Menge betroffen. Zunächst konnte ein Großaufgebot von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen. Nach zirka einer Stunde reduzierte der Einsatzleiter vor Ort erstmals die Personalstärke, die verbliebenen Kräfte führten die gezielten Löschmaßnahmen fort. Bereits in der ersten Phase der Brandbekämpfung konnte die Feuerwehr auf die Unterstützung des betroffenen Landwirtes setzen, der mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeuge die Schneise zwischen den einzelnen Strohbergen erweitert hatte.

Zwischenzeitlich erfolgte am Montag eine Bevölkerungswarnung, weil Brandrauch in Richtung der Wohngebiete in Borgfeld zog.

Ab zirka 9 Uhr am Montagvormittag ist dann nur noch eine Löschgruppe vor Ort gewesen. Aber diese "Brandwache" wurde dann bis zum Mittwochmorgen aufrecht erhalten, die Freiwilligen Feuerwehren lösten sich jeweils nach rund sechs Stunden ab.

Beteiligt waren am Einsatz Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 2 und 7 (in der Anfangsphase) sowie der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Borgfeld, -Lehesterdeich, -Oberneuland, -Osterholz, -Mahndorf und zuletzt -Arsten. Die FF Neustadt tauschte regelmäßig Snacks und Getränke für die Einsatzkräfte aus.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell