Feuerwehr Bremen

FW-HB: Sehr hohes Einsatzaufkommen für die Feuerwehr

Bremen (ots)

Rund 25 Einsätze musste die Feuerwehr Bremen in der Zeit von Sonntagabend, 01.10.2023, 18 Uhr, bis Montagmorgen, 02.10.2023, 9 Uhr, alleine im Lösch- und Hilfeleistungsdienst. Zu den größeren Einsätzen zählten ein Carport-Brand in Oberneuland und seit den frühen Morgenstunden ein Strohballenbrand an der Grenze von Oberneuland nach Borgfeld.

Brennende Müllcontainer, ausgelöste Brandmeldeanlagen, hilflose Personen in Wohnungen - ungewöhnlich viele Einsätze musste die Feuerwehr in der Nacht zum Montag bewältigen. Gegen 3:15 Uhr mussten dann Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 3 und 7 sowie der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Bremen-Oberneuland zu einem Carport-Brand in Oberneuland ausrücken. Der Unterstand brannte in voller Ausdehnung, die Einsatzkräfte konnten mit massiven Löschmaßnahmen eine Brandausbreitung verhindern.

Gegen 4:15 Uhr wurde dann ein Strohbrand am Hollerdeich gemeldet. Ersteintreffend war ein Löschfahrzeug der FF Oberneuland. Der Einheitsführer meldete, dass über 150 Strohballen brennen würden. Letztlich sind schätzungsweise rund 300 Ballen betroffen.

Zunächst konnte ein Großaufgebot von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen. Nach zirka einer Stunde reduzierte der Einsatzleiter vor Ort erstmals die Personalstärke, die verbliebenen Kräfte führten die gezielten Löschmaßnahmen fort. Bei der Brandbekämpfung konnte die Feuerwehr auf die Unterstützung des betroffenen Landwirtes setzen, der mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeuge die Schneise zwischen den einzelnen Strohbergen erweitert hatte.

Zwischenzeitlich erfolgte eine Bevölkerungswarnung, weil Brandrauch in Richtung der Wohngebiete in Borgfeld zog.

Seit zirka 9 Uhr ist nun nur noch eine Löschgruppe vor Ort, aktuell von der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Osterholz. Der Einsatz wird sich voraussichtlich noch mindestens bis in den Feiertag hinziehen. Wir informieren weiter.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell