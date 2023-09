Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Jugendliche in Zerstörungswut

Fünf Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren stehen im Verdacht, am Donnerstag kurz nach 21 Uhr im Hirschgraben einige Elemente von "Ravensburg spielt" beschädigt zu haben. Der Sachschaden an dem Pavillon, einer Plane und einer Fußmatte wird auf knapp 1.000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt gegen die Teenager wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Ravensburg

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 59 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz nach 8.30 Uhr in der Schmalegger Straße erlitten. Eine 81-jährige VW-Fahrerin wollte von der Henri-Dunant-Straße nach links einbiegen und übersah dabei den Biker. Bei der Kollision stürzte der 59-Jährige, ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. An seiner Harley entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, während am VW ein solcher von etwa 1.500 Euro entstand.

Weingarten

Unbekannter schlägt Tür gegen Auto

Auf dem Parkplatz des Freibads Nessenreben hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag zwischen 14 Uhr und 17.15 Uhr eine Fahrzeugtür gegen einen Daimler geschlagen. Dadurch entstand an dem Daimler Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der Unbekannte, der mit einem blauen Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte, fuhr im Anschluss weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise.

Bad Waldsee

Auto auf Freibad-Parkplatz angefahren

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Donnerstag zwischen 9.45 Uhr und 15 Uhr auf dem Parkplatz des Freibads mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen Seat hinten rechts touchiert. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte im Anschluss weg. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07524/4043-0 beim Polizeiposten Bad Waldsee melden.

Wilhelmsdorf

Auto landet nach Unfall auf Dach

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 26.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag kurz nach 7 Uhr auf der L 201b ereignet hat. Eine 19-jährige Suzuki-Lenkerin kam zwischen Pfrungen und Ruschweiler aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem VW einer entgegenkommenden 64-Jährigen. Durch den wuchtigen Zusammenstoß wurde der VW abgewiesen, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Beide Fahrerinnen wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Um die beiden total beschädigten Fahrzeuge kümmerten sich Abschleppunternehmen.

Wangen

Unbekannter streift Warnbake

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwoch zwischen 15 und 17 Uhr eine Warnbake, die an einer Baustelle an der Einmündung Ravensburger Straße/Zeppelinstraße abgestellt war, gestreift und beschädigt. Ohne sich um den Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Wangen, das wegen Fahrerflucht ermittelt, unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Wangen

Polizei ermittelt wegen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung

Ermittlungen unter anderem wegen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung hat die Polizei eingeleitet, nachdem am Donnerstag kurz vor Mitternacht mehrere Jugendliche im Bereich des Bahnhofs und in der Pfannerstraße aneinandergeraten sind. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge soll ein 15-Jähriger am Bahnhof einer 14-Jährigen deren Smartphone entwendet haben. Als zwei 27 und 19 Jahre Bekannte von der Tat erfuhren, stellten sie die Gruppe um den 15-Jährigen zur Rede und forderten das Mobiltelefon zurück. Hierbei wurden sie von mindestens zwei jungen Männern aus der Gruppe heraus attackiert und verletzt. Der 27-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, der 19-Jährige wurde leicht verletzt und benötigte vor Ort keine medizinische Versorgung. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei die Gruppe um den 15-jährigen Tatverdächtigen, den das Opfer namentlich benennen konnte, nicht mehr antreffen. Die Ermittlungen, die durch den Polizeiposten Vogt geführt werden, dauern an. Die Ermittler bitten etwaige Zeugen oder Personen, die Hinweise zu den beiden noch unbekannten Tätern im vermutlich jugendlichen Alter geben können, sich unter Tel. 07529/97156-0 zu melden.

Isny

Unbekannter steigt in Schule ein

In das Gebäude der Realschule im General-Moser-Weg ist in den vergangenen drei Wochen ein Unbekannter eingestiegen. Der Täter schlug ein Fenster ein und gelangte so in das Gebäude. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter nimmt der Polizeiposten Isny unter Tel. 07562/97655-0 entgegen.

Isny

Radfahrer und Motorradfahrer kollidieren

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 17.30 Uhr bei Großholzleute wurde ein 36 Jahre alter Mountainbike-Fahrer leicht verletzt. Der 36-Jährige war auf dem abschüssigen Radweg von Grund in Richtung B 12 unterwegs. Beim Rechtsabbiegen auf den dortigen Parkplatz konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden 27 Jahre alten Motorradfahrer. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Radler und wurde im Anschluss vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer blieb unverletzt, Sachschaden entstand ersten Erkenntnissen zufolge nicht.

Bad Wurzach

Scheiben eingeschlagen

An einem Firmengebäude in der Pfarrfeldstraße hat ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Freitag und Mittwoch zwei Fenster eingeschlagen. In das Gebäude gelangte der Unbekannte offenbar nicht. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt und bittet unter Tel. 07564/2013 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell