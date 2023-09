Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Brand eines Einfamilienhauses

Uhldingen-Mühlhofen / Bodenseekreis (ots)

Bei einem Brand eines Einfamilienhauses am Donnerstag gegen 13.45 Uhr in der Straße "Bühlerhöhe" in Unteruhldingen entstand hoher Sachschaden. Aus bislang nicht bekannter Ursache war es im ersten Obergeschoss zu einem Feuer gekommen, das sich rasch im gesamten Stockwerk und auf den Dachstuhl ausbreitete. Eine Bewohnerin war auf den Rauch aufmerksam geworden und konnte das Gebäude rechtzeitig verlassen. Sie brachte sich in Sicherheit und wählte den Notruf. Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden rückten mit einem Großaufgebot aus und konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Eine Gefahr für umliegende Häuser bestand nicht. Der Sachschaden dürfte sich den ersten Schätzungen zufolge auf einen mittleren sechsstelligen Euro-Betrag belaufen. Das Einfamilienhaus wurde durch die Flammen und die erhebliche Rauchentwicklung unbewohnbar. Die Bewohner kamen anderweitig unter. Neben den zahlreichen Kräften der Feuerwehr war der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache hat der Polizeiposten Meersburg übernommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergaben sich bislang nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell