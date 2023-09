Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Frau wird Opfer von Computer-Betrügern

Opfer von Computer-Betrügern ist in der vergangenen Woche eine 22-Jährige geworden. Die Täter sendeten der jungen Frau eine Warnmeldung, angeblich von Microsoft, auf den Laptop und forderten sie darin auf, mit dem vermeintlichen Kundendienst unter der angezeigten Erreichbarkeit Kontakt aufzunehmen. Später brachten die Täter die 22-Jährige dazu, ihnen einen Fernzugriff auf ihr Gerät zu erlauben und forderten sie weiter dazu auf, sich in ihrem Online-Banking einzuloggen. In der Folge tätigten die Betrüger rund ein Dutzend Überweisungen von ihrem Konto. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.600 Euro. Die Polizei warnt weiterhin eindringlich vor den vielfältigen Maschen der Betrüger. Informationen erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

Scheer

Zeitungsauträgerin hört Hilferufe

Einer Zeitungsausträgerin ist es zu verdanken, dass einem 88-Jährigen am frühen Freitagmorgen schnell geholfen werden konnte. Die ausmerksame Frau hörte Hilferufe aus einem Keller und verständigte daraufhin die Polizei. Über ein Kellerfenster konnten die Einsatzkräfte mit dem Senior, der offensichtlich gestürzt war, in Kontakt treten. Ein Rettungsdienst versorgte den 88-Jährigen, nachdem die Polizisten dessen Frau durch klingeln wecken konnten. Diese hatte bis dahin von dem nächtlichen Sturz im Keller nichts mitbekommen.

Meßkirch

Lkw-Fahrer übersieht beim Rangieren Motorradfahrer

Bei einem Rangiermanöver hat am Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr ein Lkw-Fahrer auf der B 311 einen Motorradfahrer übersehen. Der Zweiradlenker fuhr an der Einmündung B 313/Stockach im Bereich des Industrieparks in geringer Geschwindigkeit hinter dem Lkw, als dieser plötzlich anhielt und rückwärts fuhr. Während der 56 Jahre alte Motorradfahrer im sogenannten Toten Winkel noch abspringen konnte, wurde seine Maschine vom Sattelzug erfasst. Bei seinem rettenden Sprung verletzte sich der 56-Jährige leicht, er begab sich später selbständig zu einem Arzt. An seiner Harley entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Der Sattelzug blieb unbeschädigt.

Pfullendorf

Scheibe eines Drogeriemarkts beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 1 Uhr die Scheibe eines Drogeriemarkts in der St.-Katharinenstraße mutwillig beschädigt. Mit einem Stein warfen die Täter gegen die Scheibe, wobei an dieser ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstand. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und überprüft in diesem Zusammenhang auch, ob es sich bei der Tat möglicherweise um mutwilligen Vandalismus oder einen Einbruchsversuch gehandelt hat. Personen, die Hinweise zu der Tat oder den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

