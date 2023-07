Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Einbruch in Eiscafé

Reken (ots)

Tatort: Reken, Heidener Straße; Tatzeit: 23.07.23, 18.30 Uhr, bis 24.07.23, 08.20 Uhr;

Eine hochwertige Kaffeemaschine, zwei Spaghetti-Eismaschinen, eine Sahnemaschine und Bargeld entwendeten noch unbekannte Einbrecher in der Nacht zum Montag aus einem Eiscafé an der Heidener Straße. Der oder die Täter hatten dazu eine Tür an der Rückseite des Gebäudes aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

