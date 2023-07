POL-BOR: Gronau - Papiercontainer entzündet und Warnbaken verschoben

Bocholt (ots) - Tatorte: Boesstiege und Wiener Allee Tatzeiten: Nacht zum Montag; In der Nacht zum Montag machten sich noch unbekannte Täter gegen 01.45 Uhr am Automaten des Parkhauses an der Boesstiege zu schaffen. Es gelang nicht, den Automaten aufzubrechen. Vermutlich waren hier zwei Täter am Werk. Zwischen 02.00 Uhr und 06.50 Uhr brachen auf dem Gelände eines Restaurants an der Wiener Allee noch unbekannte Täter ...

mehr