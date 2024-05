Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Pedelec-Fahrer schwer verletzt nach Kollision mit geparktem Pkw

Blutprobe angeordnet

Rees (ots)

Ein 62-jähriger Pedelec-Fahrer aus Hamminkeln wurde am Donnerstag (09. Mai 2024) gegen 18:15 Uhr auf der Wardstraße in Rees in Höhe der Rheinbrücke schwer verletzt. Er war aus bislang ungeklärter Ursache während der Fahrt mit einem am Fahrbahnrand abgestellten PVW Passat kollidiert und dabei auf die Straße gestürzt. Aufgrund der Verletzungen wurde er mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Da sich vor Ort der Verdacht auf eine Alkoholisierung ergab, wurde eine Blutprobe angeordnet. Am Pedelec wie auch am Pkw entstand jeweils Sachschaden in einem dreistelligen Euro-Bereich.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell