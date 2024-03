LPI-GTH: Mehrere Fahrgäste verletzt

Arnstadt (ots) - Gestern Vormittag zog sich ein 69 Jahre alter Radfahrer in der Straße 'Am Dornheimer Berg' schwere Verletzungen zu. Er kam auf dem bergab verlaufendem Weg in Richtung Wohngebiet aus bisher ungeklärter Ursache zu Fall. Ein Ersthelfer fand den Mann vor und alarmierte den Rettungsdienst. Der Mann wurde in ein Krankenhaus nach Erfurt gebracht. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

