Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Rheine, Saerbeck, mehrere Diebstähle aus Autos

Lengerich, Rheine, Saerbeck (ots)

In Lengerich haben unbekannte Täter zwischen Montag (08.05.2023), 20.15 Uhr und Dienstag (09.05.2023), 10.00 Uhr an zwei Autos jeweils die Seitenscheibe eingeschlagen. In der Schlenkhoffstraße war ein schwarzer Golf unter einem Carport geparkt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben die Unbekannten keine Beute gemacht. In unmittelbarer Nähe, in der Dyckerhoffstraße, hatte der Eigentümer sein Auto an der Straße abgestellt. Hier sind zwei Scheiben eingeschlagen worden und die Täter stahlen eine Tasche mit Bargeld und diversen Dokumenten aus dem Fahrzeug. Eine Straße weiter, an der Großpeterstraße, konnten Einbrecher im selben Tatzeitraum mehrere Werkzeugkoffer aus einem Kastenwagen stehlen. Wie sie in das Fahrzeug gelangten, ist unklar.

Drei Fahrzeuge sind in Rheine aufgebrochen worden. Zwischen Sonntagmorgen (07.05.20230), 2.00 Uhr und Dienstag (09.05.2023), 08.40 haben die Täter aus einem Auto das Lenkrad ausgebaut. Der graue Audi A3 stand in der Basilikastraße. In der Schlaunstraße haben Unbekannte ebenfalls ein Lenkrad aus einem geparkten Audi A3 ausgebaut. Das Auto hat hier zwischen Montag (08.05.2023), 19.30 Uhr und Dienstag (09.05.2023), 08.30 Uhr gestanden. Die Täter gelangten in den beiden Fällen in die Autos, indem sie sich an den Scheiben zu schaffen machten. In Rheine-Eschendorf an der Straße "In der Lake" wurde an einem schwarzem VW Fox gewaltsam das Schloss aufgebrochen. Hier waren die Täter aber erfolglos und haben nichts gestohlen.

In Saerbeck wurden an einer grauen Mercedes A-Klasse alle vier Reifen inklusive der Felgen abgebaut. Der Besitzer hatte das Fahrzeug am Samstag (03.05.2023) ab Mitternacht auf der Emsdettener Straße geparkt - und am Dienstag (09.05.2023) um 08.00 Uhr auf Pflastersteinen stehend wieder aufgefunden.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen der Autoaufbrüche. Hinweise nehmen die Wachen in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515, in Rheine, Telefon 05971/938-4215, und in Emsdetten (für Saerbeck), Telefon 02572/9306-4415, entgegen.

