Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Feuer in Doppelhaushälfte ausgebrochen

Wendisch Priborn (ots)

In einer Doppelhaushälfte in Wendisch Priborn (südlich von Plau am See) ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die 85-jährige Bewohnerin, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht im Haus aufgehalten haben soll, erlitt einen Schock und kam anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer aus noch ungeklärter Ursache im Inneren des Hauses aus. Mehrere Freiwillige Feuerwehren aus der Region kamen zum Löscheinsatz. Der Brand, den die Feuerwehrleute zwischenzeitlich unter Kontrolle gebracht haben, verursachte zudem eine starke Rauchentwicklung. Zur Höhe des angerichteten Sachschadens liegen derzeit noch keine Angaben vor. Allerdings gilt das Haus aufgrund der schweren Brandschäden als unbewohnbar. Im Zuge der noch andauernden Löscharbeiten ist die Ortsdurchfahrt von Wendisch Priborn aktuell voll gesperrt. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt zur Brandursache.

