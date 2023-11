POL-LWL: LKW mit Fahrrädern nach GPS-Ortung in Hagenow entdeckt

Malliß (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Donnerstag ist auf der K 43 in Probst Woos bei Malliß ein Autofahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen kam der 50-jährige Fahrzeugführer mit seinem PKW nach rechts von der Straße ab und kollidierte in der Folge mit einem Straßenbaum. Dabei zog sich der Fahrer eine schwere Beinverletzung zu und wurde zur weiteren Behandlung mit einem ...

