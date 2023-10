Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: FW-N: Ölfilm auf dem Main-Donau-Kanal entpuppt sich als Staubfilm

Nürnberg (ots)

Ein vermeintlicher Ölfilm auf dem Main-Donau-Kanal rief die Feuerwehr Nürnberg auf den Plan. Nach umfangreicher Ermittlungsarbeit konnte die Ursache abschließend geklärt und abgestellt werden. Eine Gefahr für die Umwelt oder Tiere bestand zu keinem Zeitpunkt.

Gegen 16:09 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Nürnberg (ILSN) ein Ölfilm auf dem Main-Donau-Kanal zwischen der Autobahnbrücke der A6 und der Überführung Neuseser Straße gemeldet. Deshalb wurden Kräfte der Feuerwache 1, Feuerwache 5 und der Freiwilligen Feuerwehr Katzwang alarmiert. Vor Ort konnte eine unklare Verunreinigung auf dem Gewässer ausgemacht werden. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, wurde der Schiffsverkehr vorerst eingestellt. Die ersten Stoffproben entpuppten sich als Feststoffe, welche auf dem Wasser trieben. Nachdem mit den verfügbaren Messmethoden kein genaueres Ergebnis erzielt werden konnte, wurde in Zusammenarbeit mit der Wasserschutzpolizei weiter im Umfeld der Einsatzstelle ermittelt. Dies führte zu einer Baustelle auf der Autobahnbrücke, wo ein Strahlmittel in größeren Mengen gelagert und eingesetzt wurde. Dieses rieselte als Staub kontinuierlich auf das darunterliegende Gewässer und bildete einen feinen Staubfilm, welcher dann auf dem Gewässer abtrieb. Die Arbeiten auf der Baustelle wurden umgehend eingestellt. Eine Recherche bezüglich des eingesetzten Strahlmittels ergab, dass von diesem keine Gefahr für Tiere oder die Umwelt ausging. Ein Einsatz der Feuerwehr war somit nicht mehr erforderlich. Die Einsatzstelle wurde an die Wasserschutzpolizei übergeben.

