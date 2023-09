Polizei Bonn

POL-BN: Pützchens Markt 2023: Hohes Besucheraufkommen bei bestem Wetter - Polizei insbesondere in den Abend- und Nachtstunden gefordert

Bonn (ots)

Bei bestem Wetter und großem Besucherinteresse registrierte die Bonner Polizei an den ersten beiden Tagen von PüMa 2023 einen insgesamt ruhigen Einsatzverlauf: Von der Marktschule aus, Koordinierungsstelle von Markt- und Ordnungsamt sowie von Polizei und Feuerwehr, waren die gemeinsamen Streifen von Polizei und Ordnungsaußendienst der Stadt Bonn auf dem großflächigen Marktgelände unterwegs und jederzeit ansprechbar. "Wir können bislang von einem ruhigen Einsatzverlauf sprechen. Allerdings waren wir in den späten Abend und in den Nachtstunden durchaus gefordert. An beiden Tagen kam es insbesondere in diesen Zeiten zu einigen Körperverletzungsdelikten. Wir sind aber frühzeitig und konsequent eingeschritten und hatten die Lage jederzeit im Griff", erklärt Einsatzleiter EPHK Stefan Scharfen-stein.

Am Freitag (08.09.2023) und am Samstag (09.09.2023) überprüften die Streifen insgesamt 136 Personen. Dabei wurden 21 Platzverweise ausgesprochen. In 26 Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen Straftaten, in der Mehrzahl Körperverletzungsdelikte, eingeleitet.

"Mit Stand heute haben wir die Marke von einer Millionen Besucherinnen und Besucher bereits überschritten. Die Autobahnausfahrt Pützchen ist seit heute Vormittag gesperrt. Bitte nutzen Sie den ÖPNV zum Marktgelände!", so EPHK Scharfenstein weiter.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell