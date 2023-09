Polizei Bonn

POL-BN: Für die Polizei Brandenburg: Polizei sucht Tatverdächtigen nach Computerbetrug (Fahndung 72-23) - Unbekannter Täter hebt Geld in der Bonner Innenstadt ab

Bonn, Werder (ots)

Einem bislang unbekannten Täter gelang es im April dieses Jahres offenbar über eine Phishing-Attacke an die Bankdaten einer Frau aus Werder (Brandenburg) zu kommen. Bei derartigen Attacken werden Opfer per E-Mail oder auf Internetseiten unter Vorspiegelung falscher Tatsachen dazu gebracht Informationen, Kontakt- oder Bankdaten anzugeben. Diese Informationen werden dann von Kriminellen genutzt, um wie in diesem Fall unberechtigt Kontoverfügungen vorzunehmen.

Die Frau aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg bemerkte im April 2023, dass von ihrem Konto unberechtigt ein Geldbetrag von 300 Euro abgehoben worden war. Sie suchte daraufhin ihre Bank auf, die ihre Girokarte sperrte. Gleichzeitig erstattete sie eine Anzeige bei der Polizei. Im Zuge der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei in Potsdam, konnte festgestellt werden, dass ein bislang unbekannter Täter offenbar mit einer digitalen Kopie ihrer Geldkarte am Abend des 14. April 2023 auf ihr Konto zugegriffen hatte. Der Mann hob von einem Geldautomaten in der Bundesstadt Bonn den Bargeldbetrag ab. Die Frau kennt den Mann nicht und auf Grund der Entfernung gehen die Ermittler gegenwärtig davon aus, dass der Mann sich über das Internet die notwendigen Informationen zu der Karte besorgt und diese dann virtuell kopiert hat.

Da die Identität des Täters nach wie vor ungeklärt ist, wendet sich die Kriminalpolizei im Zuge der Ermittlungen nunmehr mit den Bildern einer Überwachungskamera vom Geldautomaten in Bonn an die Öffentlichkeit.

Die Bilder sind im Bürgerportal der Polizei Brandenburg unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.brandenburg.de/fahndung/polizei-sucht-tatverdaechtigen-nach-comp/4210897

Die Polizei fragt:

Wer kennt die auf den Bildern abgebildete Person oder kann Hinweise zu ihrer Identität machen? Wo trat sie vielleicht schon einmal bei ähnlichen oder gleichartigen Taten auf?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter Angabe der Fahndungsnummer über die Telefonnummer 0331 5508 0 entgegen.

Alternativ können Sie auch das Hinweisformular im Internet nutzen. Dieses finden Sie in den Online-Services unseres Bürgerportals unter: www.polizei.brandenburg.de oder direkt unter: polbb.eu/Hinweis. Bitte geben Sie auch in diesem Fall die Fahndungsnummer an.

