Polizei Bonn

POL-BN: Bonn/Meckenheim: Betäubungsmittelkriminalität - Durchsuchungen und vorläufige Festnahmen

Bonn, Meckenheim (ots)

Nach Ermittlungen des auf Betäubungsmittelkriminalität spezialisierten Kriminalkommissariats 25 der Bonner Polizei wurden am frühen Donnerstagmorgen (07.09.2023) zwei Wohnobjekte in Bonn-Duisdorf und Meckenheim sowie ein Gewerbeobjekt in der Bonner Innenstadt durchsucht.

Zwei 27 und 31 Jahre alte Männer wurden bei den Wohnungsdurchsuchungen angetroffen und vorläufig festgenommen. In dem Gewerbeobjekt stellten die Rauschgiftfahnder rund ein Kilogramm Kokain, eine mutmaßlich scharfe Schusswaffe sowie weitere Beweismittel sicher. Neben Einsatzkräften der Kriminalpolizei waren auch Spezialeinheiten, Diensthundführer und Bereitschaftspolizei an den Maßnahmen beteiligt.

Die Ermittlungen gegen die Tatbeteiligten dauern an.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell