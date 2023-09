POL-BN: Bonn-Zentrum: E-Scooterfahrer nutzte Mobiltelefon - Drogentest positiv

Bonn (ots) - Am 05.09.2023, gegen 11:30 Uhr, brachen mehrere Personen in ein Einfamilienhaus auf der Erzstraße in Aegidienberg ein. Nach der Spurenlage hatten sich die Täter durch das gewaltsame Aufhebeln der Eingangstüre Zugang in die Räume verschafft, die sie augenscheinlich gezielt nach möglichem Diebesgut ...

