Polizei Bonn

POL-BN: Einbruch in Einfamilienhaus in Bad Honnef - Aegidienberg - Zeugen beobachteten mutmaßliche Täter - Polizei fahndet nach Tatverdächtigen

Bonn (ots)

Am 05.09.2023, gegen 11:30 Uhr, brachen mehrere Personen in ein Einfamilienhaus auf der Erzstraße in Aegidienberg ein.

Nach der Spurenlage hatten sich die Täter durch das gewaltsame Aufhebeln der Eingangstüre Zugang in die Räume verschafft, die sie augenscheinlich gezielt nach möglichem Diebesgut durchsuchten.

Zeugen hatten zur Tatzeit drei verdächtigen Personen beobachtet - als sie sich dem Haus näherten, flüchteten die Personen aus der Terrassentüre in Richtung Erzstraße.

Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme der Tatverdächtigen, zu denen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

1.Person

männlich eher junges bis mittleres Alter helle Oberbekleidung dunkle Hose

2. und 3. Person:

weiblich eher junges bis mittleres Alter weiße/ helle Shirts als Oberbekleidung

Über Art und Umfang möglichen Diebesgutes liegen derzeit noch keine weiteren Erkenntnisse vor.

Das zuständige KK 13 hat die Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche weitere Zeugen, die Beobachtungen zu dem geschilderten Tatgeschehen gemacht haben oder Angaben zu den beschriebenen Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell