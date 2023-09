Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - 73-Jähriger im Krankenhaus verstorben - Meldung -2-

Meckenheim (ots)

Bei einem folgenschweren Verkehrsunfall war ein 73-jähriger Pedelecfahrer am 13.08.2023 auf der L 471 schwer verletzt worden. Zwischen den Ortslagen Gelsdorf und Meckenheim-Altendorf war der Mann mit einem 59-jährigen Motorradfahrer zusammengestoßen (siehe unsere Pressemeldung vom 13.08.2023, 20:17 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5579382).

Nach der Erstversorgung am Unfallort war der 73-Jährige zur intensivmedizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht worden. Am heutigen Dienstag (05.09.2023) erlag er dort seinen schweren Verletzungen.

Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang durch das zuständige Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei dauern derzeit noch an.

