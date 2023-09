Polizei Bonn

POL-BN: Pützchens Markt 2023: Bewährtes Sicherheitskonzept und Videobeobachtung zur Verhinderung von Straftaten

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei setzt auch in diesem Jahr auf ein eng mit der Stadt Bonn als Veranstalter abgestimmtes und bewährtes Sicherheitskonzept für die fünftägige Großkirmes "Pützchens Markt". Eine starke Polizeipräsenz, frühzeitiges und konsequentes Einschreiten und das Aussprechen von Betretungsverboten für bekannte Straftäter sind, neben der polizeilichen Videobeobachtung zur Verhinderung von Straftaten, die Eckpunkte der polizeilichen Einsatzkonzeption.

Der Jahrmarkt beginnt in diesem Jahr am Freitag, 08.09.2023, und endet traditionell mit dem Abschlussfeuerwerk am Dienstag, 12.09.2023.

"Unser oberstes Ziel ist die Gewährleistung der größtmöglichen Sicherheit der Besucherinnen und Besucher. Unsere gemeinsamen Fußstreifen mit dem Ordnungsaußendienst der Stadt Bonn sind jederzeit ansprechbar. Wir werden frühzeitig und konsequent einschreiten. Bereits im Vorfeld haben wir gegen bekannte Straftäter insgesamt 13 Betretungsverbote für das Festgelände ausgesprochen", so Einsatzleiter Erster Polizeihauptkommissar Stefan Scharfenstein.

Polizeiliche Videobeobachtung

Auch die Polizeiliche Videobeobachtung zur Verhinderung von Straftaten wird in diesem Jahr durchgehend an allen fünf Markttagen wieder zum Einsatz kommen. Einer der beiden Kameratürme der Bonner Polizei wird auf dem zentralen Platz des Marktgeländes aufgestellt. Dort war es in der Vergangenheit insbesondere in den Abend- und Nachtstunden immer wieder zu Körperverletzungsdelikten gekommen. Der zweite Kameraturm wird durch die Polizei an der Einmündung der Friedensstraße/Siegburger Straße aufgestellt. Hier liegt der Fokus der Beobachtung auf dem großen Abstellplatz für Fahrräder. Durch diese Maßnahme sollen potentielle Fahrraddiebe von der Tatausführung abgehalten werden. Weitere Information finden sich auch auf der Internetseite bonn.polizei.nrw und auf den Kanälen der Polizei Bonn bei twitter und facebook.

Marktschule wird zur Koordinierungsstelle

Für die Dauer des Jahrmarktes werden die Bonner Polizei, die Feuerwehr und das städtische Markt- und Ordnungsamt in der Marktschule wieder eine gemeinsame Koordinierungsstelle einrichten. Vor dort aus werden die Besucherströme auf dem 80.000 Quadratmeter großen Gelände mit den rund 400 Geschäften durch den Veranstalter mit mehreren Kameras live beobachtet.

Unterstützung aus Spanien

Im Rahmen des Austauschprogrammes "Europäische Kommissariate" wird ein spanischer Polizist die Bonner Polizei in diesem Jahr auf Pützchens Markt unterstützen. "Unter den Tausenden von Besuchern von Pützchens Markt treffen wir auch immer wieder auf ausländische Gäste. Der Einsatz des spanischen Kollegen unterstreicht auch die Internationalität unserer Arbeit. So tauschen wir uns aus und können voneinander profitieren", so Einsatzleiter EPHK Stefan Scharfenstein. "In Kürze wird eine Kollegin der Polizeiwache Ramersdorf die spanische Polizei rund um den Jakobsweg im Norden Spaniens für vier Wochen unterstützen. Im vergangenen Jahr konnte die Kollegin bereits erste Erfahrungen auf der Ferieninsel Mallorca sammeln."

Für den Angehörigen der Guardia Civil, Antonio Pedrera Gonzales, ist es nicht der erste Aufenthalt im Rahmen des Unterstützungsprogrammes in Deutschland. Er war bereits anlässlich der Allerheiligenkirmes in Soest im vergangenen Jahr eingesetzt. Antonio Pedrera Gonzales ist in Basel geboren und spricht hervorragend Deutsch. Während seines Aufenthaltes in Bonn wird er unter anderem von der neuen Bezirksdienstbeamtin für Beuel-Ost und Pützchen, Polizeihauptkommissarin Andrea Blume begleitet.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell