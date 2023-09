POL-BN: Vorsicht! - Betrüger fangen Rechnungen auf dem Postweg ab und ändern Kontodaten

Bonn (ots) - Am 07.09.2023, in der Zeit zwischen 13:00 und 16:20 Uhr, brachen Unbekannte in ein Reihenhaus in der Straße "Langer Grabenweg" in Bonn-Hochkreuz ein. Nach der Spurenlage hatten sich die Täter durch das gewaltsame Aufhebeln eines Erdgeschossfensters Zugang in die Räume verschafft, die sie dann gezielt nach möglichem Diebesgut durchsuchten. Die ...

