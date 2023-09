Polizei Bonn

POL-BN: Einbruch in Reihenhaus in Bonn-Hochkreuz - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am 07.09.2023, in der Zeit zwischen 13:00 und 16:20 Uhr, brachen Unbekannte in ein Reihenhaus in der Straße "Langer Grabenweg" in Bonn-Hochkreuz ein.

Nach der Spurenlage hatten sich die Täter durch das gewaltsame Aufhebeln eines Erdgeschossfensters Zugang in die Räume verschafft, die sie dann gezielt nach möglichem Diebesgut durchsuchten. Die Einbrecher verließen das Haus, vermutlich durch die Terrassentüre des Hauses, unerkannt.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

