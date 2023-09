Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Versuchter Diebstahl in einem Hotel - Polizei bittet um Hinweise

Königswinter (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei sucht auf richterlichen Beschluss öffentlich nach zwei bislang unbekannten Männern. Sie sollen am 08.05.2023 in einem Hotel in Königswinter versucht haben, diverse in einer Glasvitrine befindliche Ausstellungsmesser zu entwenden. Die Verdächtigen, die vermutlich bei der Ausführung der Tat gestört worden waren, versuchten daraufhin das Hotel zu verlassen. Eine Mitarbeiterin des Hotels hatte sich den mutmaßlichen Dieben noch in den Weg gestellt. In der Folge wurde sie von einem der Verdächtigen zur Seite geschubst. Dem Duo gelang anschließend mit einem Pkw die Flucht.

Die beiden Tatverdächtigen wurden von der Videoüberwachungsanlage des Hotels aufgezeichnet. Bilder sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/114509

Wer Angaben zur Identität der Verdächtigen machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter kk13.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell