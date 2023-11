Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrer nach Kollision mit Baum schwer verletzt

Malliß (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Donnerstag ist auf der K 43 in Probst Woos bei Malliß ein Autofahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen kam der 50-jährige Fahrzeugführer mit seinem PKW nach rechts von der Straße ab und kollidierte in der Folge mit einem Straßenbaum. Dabei zog sich der Fahrer eine schwere Beinverletzung zu und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Eine Atemalkoholkontrolle beim 50-Jährigen ergab vor Ort einen Wert von etwa 0,8 Promille. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher und ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

