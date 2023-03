Polizei Dortmund

POL-DO: Neun Fahrzeuge an der Weißenburger Straße beschädigt - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0318

An der Weißenburger Straße sind am Wochenende die Reifen von neun geparkten Fahrzeugen beschädigt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Zeugen bemerkten die Schäden am Sonntag (26. März) gegen 16.15 Uhr. An einigen Fahrzeugen war nur ein Reifen zerstochen, an anderen mehrere. Die Autos waren am nördlichen Straßenrand geparkt.

Die Polizei sucht Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

