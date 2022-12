Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg-Lengfeld/L3065: Einsatz von Rettungshubschrauber nach Unfall

20-Jährige schwer verletzt

Otzberg-Lengfeld/L3065 (ots)

Am Dienstagmorgen (13.12.) kam es auf der Landstraße 3065 zwischen Otzberg-Lengfeld und Groß-Umstadt gegen 09.45 Uhr zu einem schweren Unfall, bei dem eine 20-jährige Fahrerin schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll die 20 Jahre alte Fahrerin mit ihrem schwarzen Renault die Landstraße in Richtung Groß-Umstadt befahren haben. Ein 28-jähriger Lastwagenfahrer war in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Auf Höhe des Ortsausgangs Otzberg-Lengfeld geriet die 20-Jährige aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn, woraufhin sie mit einem Lastwagen kollidierte. Die Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg wurde nach aktuellem Stand mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der 28-Jährige aus dem Kreis Offenbach erlitt nach jetzigem Stand leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Insgesamt werden die Schäden an beiden Fahrzeugen auf über 8000 Euro geschätzt.

Zur Klärung des genauen Hergangs und der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Derzeit dauern die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle noch an. Die Vollsperrung wird voraussichtlich noch bis in die frühen Abendstunden bestehen bleiben.

