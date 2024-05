Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch

Unbekannte brechen in Tierarztpraxis ein

Bebdurg-Hau (ots)

Unbekannt Täter drangen in der Nacht von Mittwoch (8. Mai 2024) auf Donnerstag gewaltsam in eine Tierarztpraxis an der Bedburger Weide ein. Die Unbekannten schlugen einen Glaseinsatz eines Fensters auf der linken Gebäudeseite ein und gelangten so ins Innere. In der Praxis entwendeten sie zwei Trinkgeld-Sparschweine sowie zwei Laptops. Mit der Beute flüchteten die Täter unerkannt. Die Kripo Kleve nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 02821 5040 entgegen. (As)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell