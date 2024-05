Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl eines Anhängers

Anhänger (KLE-KP115) von Parkplatz entwendet

Kleve (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Montag (6. Mai 2024) auf Dienstag einen PKW-Anhänger, der auf dem Parkplatz an einem Restaurant an der Kreuzung Tiergarten Straße / Gruftstraße stand. Die Täter öffneten das Vorhängeschloss auf unbekannte Weise und mit flüchteten mit dem Anhänger (KLE-KP115) in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Kripo in Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

