LPI-GTH: Freundlicher Helfer

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots) - Gestern Mittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B88. Ein 65-jähriger Fahrer eines BMW befuhr die Eisenacher Straße in Richtung Eisenach. In einer Linkskurve kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in einen dort befindlichen Schneehaufen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der weiteren Folge fuhr er auf eine Leitplanke auf. Der BMW wurde abgeschleppt, Personen verletzten sich nicht. Für die Dauer der ...

