POL-WES: Dinslaken - 19-Jähriger verunfallt und schiebt drei Autos ineinander. Zeugen gesucht.

Repelen (ots) - In der Zeit von Mittwoch (29.11.) 18 Uhr bis Donnerstag (30.11.) 8 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand der Straße Am Jungbornpark geparkten schwarzen Opel Meriva. An dem geparkten Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden an der linken hinteren Fahrzeugseite. An der Unfallstelle lagen diverse Fahrzeugteile des verursachenden Fahrzeugs. Ein Zeuge gab an, dass er am ...

mehr