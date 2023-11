Koblenz (ots) - Am 20.11.2023, gegen ca. 00:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 571 in Fahrtrichtung BAB 61 (AD Sinzig). Dabei verunfallte ein alleinbeteiligter Pkw aus bislang ungeklärter Ursache schwer. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Die Unfallaufnahme dauert derzeit an. Die BAB 571 ist an o.g. Örtlichkeit zur Zeit voll gesperrt. Weiteres folgt. Rückfragen bitte an: ...

