POL-HRO: Störungen im Bereich der Notaufnahme der HELIOS Klinik in Schwerin

Schwerin (ots)

Bereits in der vergangenen Nacht kam es zu Störungen im Foyer der Notfallaufnahme der HELIOS KLINIK Schwerin, die durch etwa 25 Personen verursacht wurden. Anlass dieser Auseinandersetzung zwischen dem Sicherheitspersonal und dieser Gruppe war die berechtigte Verweigerung von Auskünften zu einem Gesundheitszustand einer Person, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Notfallaufnahme in medizinischer Behandlung befand. Alle der störenden Gruppe zugehörigen Personen waren tschetschenischer Herkunft und kamen der Aufforderung zum Verlassen des Bereiches zunächst nicht nach. Eine Person warf eine Plastikflasche in Richtung einer diensthabenden Krankenschwester. Diese blieb dabei glücklicherweise unverletzt. Mit Eintreffen mehrerer eingesetzter Polizeibeamter konnte die Situation beruhigt werden. Alle angetroffenen Personen erhielten einen Platzverweis. Die Kriminalpolizei Schwerin hat die Ermittlungen zu den eingeleiteten Strafverfahren aufgenommen.

