LPI-GTH: Berauscht

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - Ein bislang unbekannt gebliebener männlicher Täter begab sich widerrechtlich in die Büroräume eines Gasthauses in der Alten Hauptstraße in Behringen. Anschließend durchsuchte der Mann offenbar die Räumlichkeiten und entwendete in der weiteren Folge Bargeld in Höhe eines unteren fünfstelligen Eurobetrages. Die Tat ereignete sich am 17. Januar, in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 18.00 ...

