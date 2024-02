Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Geschubst und Portemonnaie gestohlen

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Mit dem Portemonnaie eines 59-Jährigen hat ein bislang noch unbekannter Täter am Sonntagnachmittag (5.2.) das Weite gesucht. Nach ersten Erkenntnissen stand der Darmstädter gegen 14.30 Uhr mit seinem Rolllator vor dem Aufzug in einem Mehrfamilienhaus in der Kasinostraße, als ihn ein Krimineller schubste und die Geldbörse entwendete, die der 59 Jahre alte Mann in der Hand hielt. Mit seiner Beute flüchtete der Unbekannte über die Kasinostraße in Richtung Bismarckstraße. Im Portemonnaie befanden sich Bankkarten, persönliche Dokumente und rund 40 Bargeld. Der Flüchtende ist circa 1,80 Meter groß, etwa 80 bis 85 Kilogramm schwer und hatte kurz geschorene, dunkle Haare und einen dünnen Oberlippenbart. Bekleidet war er mit einer kurzen, dunkelblauen Jacke, einer dunkelblauen Hose und blauen Turnschuhen. Auffällig war das dünne Gesicht mit eingefallenen Wangen. Zeugen, denen der Beschriebene vor der Tat oder bei seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 10 zu melden.

