Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Auseinandersetzung

Rust (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern kam es am Sonntag in einem Freizeitpark im Bereich eines dortigen Fahrgeschäftes. Hintergrund des Streites soll ein missverstandenes Lachen gewesen sein, was die Angreifer mit Schlägen quittierten. Hierbei wurde ein junger Mann so verletzt, dass er sich in ärztliche Behandlung begeben musste. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell