Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, B 38: Raser wird durch Blitzer gestoppt - Unfall mit hohem Sachschaden

Weinheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, befuhr ein 68-jähriger VW-Fahrer die B38 im Bereich der Westtangente von Viernheim kommend in Richtung Weinheim. Um noch rechtzeitig über die bereits gelbe Ampel zu kommen, beschleunigte der Fahrer sein Auto. Augenscheinlich reichte es ihm jedoch nicht, da der dortige stationäre Blitzer auslöste. Aufgrund der Geschwindigkeit verlor er jedoch die Kontrolle über das Auto und kollidierte hierbei mit dem eben auslösenden Blitzer. Dieser wurde mitsamt dem Masten aus dem Fundament im Boden gerissen. Die Airbags am Fahrzeug lösten ebenfalls aus. Sowohl der Blitzer als auch der VW sind nun Totalschaden. Der Autofahrer wurde durch den Rettungsdienst untersucht, wurde jedoch bei dem Unfall nicht verletzt.

Die Feuerwehr der Stadt Weinheim kam vor Ort und führte umfassende Absperr- und Verkehrssicherungsmaßnahmen durch. Der Verkehr musste einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, es kam jedoch aufgrund des eingetretenen Berufsverkehrs zu erheblichem Rückstau. Der VW wurde abgeschleppt, der Blitzer abgebaut. Der Gesamtschaden kann bislang nicht beziffert werden. Die Stadt Weinheim wertet nun den Blitzer aus, um das Bußgeld des VW-Fahrers zu bemessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell