Kleve (ots) - Unbekannte Täter entwendeten über das Wochenende hinweg vom Schulhof einer Grundschule an der Linde zwei Tretroller sowie zwei paar Inliner. Die Kinderspielsachen befanden sich in einem viereckigen Holzschuppen mitten auf dem umfriedeten Schulhof. Die Täter hebelten ein paar Holzlatten aus der Umfassung heraus und konnten so in den Schuppen ...

