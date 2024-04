Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter beschädigt Türöffnungssensor des Mix Marktes (16.04.2024)

Singen (ots)

Sachschaden in noch unbekannter Höhe hat ein Unbekannter am Dienstagabend an einem Geschäft in der Berliner Straße verursacht. Der Täter fuhr mit einem Kombi vor den Mix Markt, stieg aus, schlug mehrfach mit einem größeren Gegenstand gegen den Türöffnungssensor und flüchtete anschließend.

Zeugen, die gegen 23.30 Uhr Verdächtiges im Bereich des Mix Marktes beobachtet haben, oder denen der Kombi vor dem Geschäft aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell