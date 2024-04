Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Jugendliche machen sich an einem Imbissautomaten zu schaffen - Polizei bittet um Hinweise

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen haben sich drei Jugendliche vor dem Gebäude Hauptstraße 180 an einem dort aufgestellten Imbissautomaten zu schaffen gemacht und diesen umgeworfen. Anwohner hörten gegen 02.15 Uhr den Lärm und verständigten die Polizei. Bei der sofort erfolgten Überprüfung konnten die Jugendlichen nicht mehr angetroffen werden. An dem Automaten entstand Sachschaden in derzeit noch nicht bekannter Höhe. Hinweise zu der Tat oder den geflüchteten Jugendlichen nimmt die Polizei Spaichingen, Tel.: 07424 9318-0, entgegen.

